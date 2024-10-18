Мишустин уволил первого замглавы Минэкономразвития Торосова

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов ушел в отставку. От должности его освободил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РБК .

Соответствующее распоряжение появилось на портале правовых актов. Отмечается, что Торосов покинул пост по собственному желанию.

О том, что первый замминистра экономического развития собирается уволиться, ранее сообщили «Ведомости». По их данным, Торосов решил вернуться в банковскую сферу.

Предполагаемым преемником Торосова стал другой заместитель министра, Максим Колесников. Он работает в ведомстве с 2020 года, а текущий пост занял в июне 2022 года.

Илья Торосов был замминистра экономического развития с 2018 по 2022 годы. Должность первого замминистра он занимал с 1 марта 2022 года.

До работы в ведомстве он был исполнительным директором и управляющим партнером финансовой группы компаний «ЮДР», а также занимал посты советника и и. о. зампредправления Тройка-Д Банка.

Ранее президент Олимпийского комитета РФ Поздняков решил уйти в отставку. По его словам, на это решение повлияли экономические предпосылки.