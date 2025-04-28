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Мишустин: Россия гордится подвигом защитников страны во время ВОВ

Россия гордится подвигом людей, которые защищали государство во времена Великой Отечественной войны. Они — герои, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что отвага и преданность защитников отечества вдохновляют россиян и сейчас.

Великая Отечественная война была тяжелой. Это испытание коснулось почти всех советских семей, подчеркнул премьер-министр РФ.

Ранее Мишустин сказал, что СВО помогла развитию инноваций в отечественной технологической сфере.