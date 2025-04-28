Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в сфере технологий

сегодня в 14:46

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что специальная военная операция помогла развитию инноваций в отечественной технологической сфере, сообщает ТАСС .

«Сейчас усилился выпуск разработок, нужных для проведения специальной военной операции. Создаются инновации, которые станут основой промышленных отраслей в ближайшие годы», — сказал Мишустин на марафоне общества «Знание».

Он подчеркнул, что сегодня государство стоит на пороге новой эпохи, где инновации, робототехника, биотехнологии и искусственный интеллект изменят экономику, медицину, образование и привычный уклад жизни.

Председатель правительства РФ добавил, что сегодня успех и будущее страны зависят от идей и трудолюбия молодых специалистов, так как все передовые технологии создаются людьми.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о двойной индексации пенсий с 2026 года.