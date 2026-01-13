Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в сфере средств массовой информации коллективу газеты «Вечерняя Москва» . Эта награда была присуждена в знак признания их усилий по формированию и развитию современного, многоформатного городского медиаресурса на базе издания с вековой историей.

Лауреатами стали: главный редактор издания Александр Шарнауд Шарнауд, арт-директор группы дизайна Александр Костриков и старший обозреватель отдела специальных корреспондентов Ольга Кузьмина. Кроме того, посмертно был отмечен прежний главный редактор, возглавлявший издание до внезапной кончины 2 октября 2025 года, Александр Куприянов.

Принимая высокую награду, Александр Шарнауд Шарнауд подчеркнул, что сегодняшнее признание является началом нового этапа в истории редакции, это не только высокая оценка, но и стимул для достижения новых профессиональных высот.

Главный редактор отметил, что Куприянов, награжденный посмертно, стремился создать газету интересную не только жителям Москвы, но и всей стране. И данная награда — подтверждение успеха этого начинания. Он также указал, что при поддержке правительства Москвы Куприянов инициировал выпуск специального приложения для участников и ветеранов СВО, обеспечив чтение «Вечерней Москвы» на передовой. Новый редактор вспомнил и часто повторяемую Куприяновым метафору.

По словам Шарнауда Шарнауда, Куприянов сравнивал журналистов с пчелами, которые, несмотря на трудности и опасности, приносят свой труд, свой нектар в улей. Без их преданности профессии не было бы захватывающих репортажей, искренних интервью и острых журналистских расследований.

В заключение он подчеркнул, что эта награда — плод труда всего коллектива, который смог соответствовать самым высоким стандартам журналистики.

«Поэтому, конечно, я хочу разделить эту награду со всеми сотрудниками газеты. Это и их стараниями мы сегодня стоим здесь», — резюмировал Шарнауд Шарнауд.

