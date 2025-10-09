Мишонова: зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению

Дети умирают и калечатся из-за увлечения зацепингом. Его следует приравнять к экстремистскому движению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В интернете есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге», — отметила Мишонова в своем Telegram-канале.

По ее словам, с начала года в Подмосковье произошло 28 происшествий с зацеперами, 11 детей погибли. Причем зацеперы, даже если видят, как гибнут их товарищи или остаются инвалидами, все равно не бросают опасного увлечения.

Как считает детский омбудсмен региона, таких детей следует ставить на учет, а также давать им альтернативу — занятия экстремальными видами спорта, чтобы выбрасывать адреналин.

Мишонова отметила, что еще нужно проводить с подростками беседы на эту тему, так как они до конца не осознают риски и последствия зацепинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.

Этим летом 24-летнего жителя Подмосковья обвинили в вовлечении детей в зацепинг. Он убеждал ребят, что поездки наверху движущегося поезда не представляют опасности, и призывал подростков присоединиться к нему.

