24-летнего жителя Подмосковья обвинили в вовлечении детей в зацепинг

По данным следствия и суда, в период с июля по ноябрь 2024 года обвиняемый склонял несовершеннолетних к зацепингу, зная об опасности и противозаконности этих действий, отмечается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

Обвиняемый убеждал детей, что поездки на внешних частях движущегося поезда не представляют опасности, и призывал подростков присоединиться к нему. Молодые люди соглашались, и совместно они осуществляли рискованные путешествия на пригородных поездах по различным направлениям Московской железной дороги.

В ноябре 2024 года личность злоумышленника была установлена, и на период проведения следствия и судебного разбирательства он был заключен под стражу.

Обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Рассмотрение дела проходило в особом порядке. Суд вынес решение о назначении ему штрафа. Данный приговор еще не вступил в юридическую силу.