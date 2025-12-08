Миронов призвал отменить плату за доступ к школьным электронным дневникам

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против платных услуг в школьных электронных дневниках и призвал Минпросвещения и Минцифры отменить плату за доступ к этим сервисам, сообщает Газета.ru .

Он заявил, что введение платных подписок на электронные дневники и журналы в школах является нонсенсом. По его словам, родители все чаще жалуются на необходимость оплачивать доступ к информации о своих детях, включая оценки и домашние задания. Такие сервисы должны быть бесплатными и предназначены для удобства, а не для получения прибыли.

«В последнее время получаю все больше жалоб родителей на поборы в системе электронных дневников. Почему родители должны платить за то, чтобы узнать оценки и задания своих детей? Это нонсенс! Я призываю Минпросвещения и Минцифры решить проблему. Никаких платных услуг в электронных дневниках и журналах быть не должно», — отметил Миронов.

Депутат также предложил школам учитывать мнение родителей при выборе электронных сервисов. Он добавил, что многие семьи просят вернуть бумажные дневники, чтобы избежать сбоев, утечек данных и дополнительных расходов.

Ранее стало известно, что россияне массово жалуются на платные подписки в электронных дневниках, без которых невозможно получить доступ к оценкам и домашним заданиям.

Депутат Мосгордумы Мария Воропаева поддержала позицию Миронова, отметив, что родители не должны быть заложниками абонентской платы. Она предложила признать такие сервисы социально значимыми и запретить оплату их базового функционала. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал недопустимым введение платных услуг в электронных школьных дневниках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.