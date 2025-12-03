Плата за оценки: электронный школьный дневник требует с родителей подписку

Родители по всей России столкнулись с необходимостью оплачивать доступ к базовым функциям образовательной платформы «Дневник.ру». В противном случае они не могут отследить успеваемость детей и получить доступ к домашним заданиям, сообщает Baza .

Несколько иркутских семей поделились, что им пришлось заплатить 1599 рублей за доступ к домашним заданиям, успеваемости и рейтингу своих детей-школьников. При этом подписку нужно оформлять на каждого ребенка.

В случае, если платить не хочется, задания можно открыть только с аккаунта ученика. Родители недовольны: у их первоклассников еще нет смартфонов.

Кроме того, цифровая платформа, девиз которой — «Качественное и доступное образование в России», не забывает часто повышать тарифы. Стоимость подписки на месяц стартовала со 149 рублей, сейчас за нее просят 499 рублей. Скидки, которые предоставляет приложение, в ряде случаев не соответствуют действительности, и с аккаунта списывают полную оплату.

При этом все-таки остается вариант воспользоваться электронным дневником бесплатно — через браузер на компьютере. Однако многие функции там отсутствуют, а интерфейс оставляет желать лучшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.