Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село Борисовка под Белгородом

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Украинские военные с помощью беспилотников продолжают атаковать Белгородскую область. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате атаки на село Борисовка, сообщает Mash .

Два взрыва произошло вблизи села Березовка Борисовского района, где ВСУ атаковали автомобили ГК «Агро-Белгорье». Один из украинских беспилотников попал в легковой автомобиль.

Основной целью противника являются сотрудники полиции врачи и журналисты, которые работают на месте первого прилета.

В Белгородской области работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В понедельник утром украинская сторона с помощью дронов атаковала движущиеся по дороге «ГАЗели», перевозившие сотрудников ГК «Агро-Белгорье» на работу. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 35 получили ранения.