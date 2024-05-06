Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село Борисовка под Белгородом
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские военные с помощью беспилотников продолжают атаковать Белгородскую область. Мирный житель получил тяжелые ранения в результате атаки на село Борисовка, сообщает Mash.
Два взрыва произошло вблизи села Березовка Борисовского района, где ВСУ атаковали автомобили ГК «Агро-Белгорье». Один из украинских беспилотников попал в легковой автомобиль.
Основной целью противника являются сотрудники полиции врачи и журналисты, которые работают на месте первого прилета.
В Белгородской области работает система противовоздушной обороны (ПВО).
В понедельник утром украинская сторона с помощью дронов атаковала движущиеся по дороге «ГАЗели», перевозившие сотрудников ГК «Агро-Белгорье» на работу. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 35 получили ранения.