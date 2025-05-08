«Мир вам всем»: папа Лев XIV сделал первое обращение к пастве

В своем первом обращении в качестве папы Льва XIV на площади Святого Петра Роберт Прево произнес: «Мир вам всем».

«Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, который отдал свою жизнь ради Бога», — пояснил он свой выбор слов.

В своем первом обращении Лев XIV также призвал верующих не бояться, объединяться с Богом и строить мосты диалога для достижения мира.

Новому папе римскому 69 лет, он 267-й глава Римско-католической церкви и первый папа, родившийся в США. Его имя — Роберт Фрэнсис Прево, он является членом ордена Святого Августина.

Он завершил обучение в семинарии, изучал математику в частном университете Вилланова в Филадельфии и получил докторскую степень в Папском университете в Риме. Большую часть своей жизни он посвятил миссионерской деятельности в Перу, а в 2023 году папа Франциск назначил его кардиналом. Лев XIV продолжает придерживаться взглядов своего предшественника, особенно в вопросах социальной справедливости.

По инициативе Франциска он переехал в Рим, где возглавил важный ватиканский офис, отвечающий за выбор священников, которые будут служить католическими епископами по всему миру.