Минздрав предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Минздрав РФ предупредил о новой схеме, которую стали применять мошенники, чтобы получить доступ к банковским картам россиян. Злоумышленники звонят гражданам и предлагают установить «специальное приложение Минздрава», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», особенно тем, кто недавно проходил медицинские обследования, чтобы получить кешбэк. Таким образом, злоумышленник могут получить доступ к банковским картам.

В ведомстве напомнили, что все их цифровые сервисы есть на Едином портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что процесс развития цифровых технологий не стоит на месте, этим пользуются не только службы информационной безопасности, но и преступные организации. Одной из таких угроз является «дипфейк» — технология, позволяющая создавать реалистично-фальшивые изображения и видео с помощью искусственного интеллекта.