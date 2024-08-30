Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с помощью «дипфейка»

Процесс развития цифровых технологий не стоит на месте, этим пользуются не только службы информационной безопасности, но и преступные организации, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Одной из таких угроз является «дипфейк» — технология, позволяющая создавать реалистично-фальшивые изображения и видео с помощью искусственного интеллекта. Ее используют не только для распространения ложной информации в СМИ, но также она стала самой популярной технологией мошенничества.

Злоумышленники могут подделывать голос и образы ваших знакомых. Эту информацию они получают через взлом акаунтов в социальных сетях или мессенджерах. Как правило, создается аудиосообщение с копией голоса, так как его проще подделать и это не требует серьезных компьютерных ресурсов. Просьбы о помощи в основном банальные: попал в ДТП; находясь за рулем сбил человека; болезнь родителей; уволили с работы.

Если получили подозрительное сообщение, проверьте качество видео или аудио: обращайте внимание на разрывы в изображении и посторонние шумы. В случае сомнений, первым делом позвоните знакомому, который якобы попал в беду, но если он не отвечает, то обратитесь к его родственникам. Не общайтесь с отправителем сообщения — скорее всего, это мошенник.

В современном мире защититься от копирования своего изображения или голоса, к сожалению уже невозможно, поэтому нужно быть бдительными и защищать свои данные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.