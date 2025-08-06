Минцифры: в РФ подали более 1,5 млн заявлений в колледжи через «Госуслуги»

Абитуриенты подали более 1,5 млн заявлений в российские колледжи и техникумы с помощью «Госуслуг». Это вдвое больше, чем за весь 2024 год, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в Telegram-канале .

Всего к «Госуслугам» подключены почти 4 тыс. колледжей. В среднем россияне подавали по 3 заявления на различные специальности.

Также на портале можно заключить договор целевого обучения, чем воспользовались 29 тыс. абитуриентов. Почти 40% работодателей — медицинские организации. Так, целевое обучение предлагали Минздрав РФ, Николаевская больница в Санкт-Петербурге и т. д.

Чаще всего заявления подавались в колледжи Санкт-Петербурга, Московской области, Свердловской области, Москвы, Новосибирской области. В топ-5 колледжей, в которые поступают на целевое обучение, попали Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, Костромской медицинский колледж, Тюменский медицинский колледж, Кузнецкий индустриальный техникум, Медицинский колледж им. В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.

Подать заявление на бюджетное место в колледжах можно до 15 августа, на творческие специальности — до 10 августа. Приемная кампания на платное отделение продлится до 1 декабря.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о сбое подачи заявлений в вузы через Госуслуги. На него пожаловались несколько абитуриентов.