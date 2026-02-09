Минцифры РФ смягчит запрет на входящие международные звонки

Замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев заявил, что ведомство планирует дорабатывать меру по запрету международных звонков без согласия абонента и не исключает возможности введения самозапрета на них, сообщает «Коммерсант» .

«Соответственно, встает вопрос очень справедливый — что сделать гражданам, которые по честному, в режиме своей работы, каждодневного общения, общения с родственниками, друзьями, пользуются международными звонками», — сказал Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Замминистра предложил пойти по пути самозапрета, который уже был введен с кредитами. Минцифры обсуждают ситуацию с международными звонками. При этом к настоящему моменту объем донастроек остается неизвестен.

Ранее стало известно, что регистрация телефона по IMEI станет обязательной в России. О новой инициативе Минцифры по регистрации уникальных номеров мобильных устройств, читайте в материале РИАМО.

