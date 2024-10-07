Минцифры РФ предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона

Предлагается блокировать анонимные спам-звонки — в тех случаях, если компании не предоставили информацию мобильным операторам о том, с какой целью они звонят людям.

Предполагается, что на телефоне абонента определится источник звонка и он сможет отказаться от массовых вызовов или выбрать те компании, вызовы от которых он хочет принимать.

Ранее эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал РИАМО, что существует несколько этапов в борьбе со спам-звонками. Первый и самый важный совет: включить заглушение звонков с неизвестных номеров.