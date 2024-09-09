Эксперт по безопасности дал советы для борьбы со спам-звонками

Существует несколько этапов в борьбе со спам-звонками. Первый и самый важный совет: включить заглушение звонков с неизвестных номеров, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Я у себя включил, и теперь мне любые прозвоны не страшны. Я в конце дня или в любое другое время смотрю журнал звонков и блокирую все заглушенные номера — они отражаются в журнале звонков красным цветом», — сказал Косарев.

Во-вторых, он посоветовал в приложении Who Calls или в любом другом аналоге не полениться и внести надоедливые номера в черный список. Тогда база спам-номеров дополнится этими телефонами.

«Третий совет: надо сообщить своему сотовому оператору — МТС, Билайн, Мегафон, Т2, Т-мобайл, СберМобайл и т. д. — о спам-звонках, и пусть они внесут их в свою базу спам-номеров. У меня МТС отсекает большую часть спам-звонков — реально хорошо работают: просто приходит СМС, что звонили с такого-то номера и оставили или не оставили сообщение», — рассказал эксперт.

Косарев отметил, что часто есть предупреждение, что это был спам-звонок или рекламный звонок. Так же и с Т-мобайл — там или секретарь Олег «всем рекламщикам так мозги промывает, что они сами быстро бросают трубку», или просто сразу блокируется сам спам-звонок.

«Четвертый совет: если в дополнение ко всему вышеприведенному вы еще хотите наказать наглых и надоедливых спамеров/мошенников, то напишите заявление в полицию с указанием всех номеров, с которых вам поступали спам-звонки, и правоохранители должны будут установить физических лиц, которые организовали массовые мошеннические прозвоны», — разъяснил специалист.

Любые спам-прозвоны в итоге ведут к мошенничеству и организованы мошенниками, заключил он.