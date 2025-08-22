Минцифры РФ: масштабная DDoS-атака из-за границы идет на «Госуслуги»

сегодня в 16:37

Портал госуслуг работает в штатном режиме, несмотря на масштабную DDoS-атаку из-за границы, которая идет с 12:00, сообщает пресс-служба Минцифры России.

При этом некоторые жители РФ по-прежнему могут столкнуться с проблемами при заходе на портал. Причина — в функционирующей системе фильтрации трафика.

DDoS-атаки удается отражать. Данные россиян защищены.

Крупный сбой в работе «Госуслуг» произошел в пяти регионах РФ. На неработающий портал пожаловались жители Мурманской, Сахалинской, Магаданской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.