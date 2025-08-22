Крупный сбой произошел в работе сайта «Госуслуги»

Крупный сбой в работе « Госуслуг » произошел в пяти регионах России. Об этом сообщает Downdetector .

На сбой в работе «Госуслуг» пожаловались жители Мурманской, Магаданской, Сахалинской областей. Проблемы наблюдаются также в Москве и Санкт-Петербурге.

Зайти на «Госуслуги» у пользователей не получается ни через сайт, ни через мобильное приложение.

Ранее в России произошел сбой в работе популярного сервиса видеозвонков Google Meet. Жители РФ активно использовали его после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, террористической и запрещена).