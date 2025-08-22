Сбой произошел в работе популярного сервиса видеозвонков Google Meet

сегодня в 11:42

На сайте Downdetector россияне пожаловались, что программа для видеозвонков от американской компании Google Meet временно работает со сбоями в некоторых регионах РФ. Приложение использовали в стране после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*.

На сбои в работе Google Meet пожаловались в Ивановской, Ленинградской, Смоленской областях, Москве и Санкт-Петербурге. По словам пользователей, сервис не работает.

Созваниваться в приложении тоже не получается.

По данным «Осторожно, новости», Google Meet временно перестал работать именно у россиян. За границей у пользователей таких проблем не возникает.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.