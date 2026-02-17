Минцифры разрешит провайдерам отключать интернет за отказ от оптоволокна

Минцифры РФ предлагает операторам связи отключать домашний интернет за игнорирование уведомлений о плановых работах по замене медных линий на оптоволокно. Инициатива включена в проект постановления от 17 февраля, который вносит изменения в правила предоставления услуг связи.

Документ позволяет провайдерам менять медную линию на оптоволоконную с уведомлением пользователя за 90 дней. Абоненту необходимо согласовать дату и время визита. При отказе в доступе услуги могут быть приостановлены на 6 месяцев, после чего договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Речь идет о модернизации сетей связи из-за устаревания инфраструктуры. Современное оборудование, включая технологию GPON, обеспечит скорость интернета до 1 Гбит/с, а также одновременное подключение нескольких устройств, предоставление услуг интернета, телевидения и телефонии.

По оценке ведомства, изменения затронут около 5,8 млн абонентов. Затраты провайдера составят более 3 млрд рублей в ближайшие 6 лет. Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее Минцифры заявило о корректировке тарифов «Почты России» с 1 марта. При этом повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан.

