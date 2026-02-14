Минпросвещения планирует изменить стандарт работы детских садов в России

сегодня в 18:41

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, сообщает РИА Новости .

«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что ведомство подготовит рекомендации по современному и безопасному обустройству детских садов, учитывая потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что беременным россиянкам следует предоставить возможность работать в гибком формате. По его словам, не получится запереть девушек дома, чтобы они только рожали.

