Котяков заявил, что беременным надо дать возможность работать в гибком формате

«Если это уже мама, у нее должна быть возможность, допустим, оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза, завода, на час сократить рабочий день и так далее», — сказал Котяков.

Он подчеркнул, что правительство стимулирует предприятия к выплатам, но основная цель — изменить отношение в обществе. Важно, чтобы в коллективе понимали: если сотрудник создал семью и стал родителем, то его личные обстоятельства будут учтены.

Глава Минтруда добавил, что не получится девушек запереть дома для того, чтобы они только рожали. Следует создать условия, позволяющие женщинам и строить карьеру, и заниматься воспитанием детей.

Ранее Котяков рассказал, станут ли кадровые проблемы поводом для пересмотра пенсионного возраста.

