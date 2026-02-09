Работаем дальше. Пенсионный возраст в России повышать не будут?
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что кадровые проблемы в стране не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста, сообщает «Эксперт».
По его словам, основной кадровый резерв российское правительство видит в трудоустройстве молодежи. При этом в настоящее время старшее поколение является «ценнейшим активом» для предприятий. Компании ценят высококвалифицированных специалистов и прилагают усилия, чтобы их удержать.
«Я езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — поделился министр своими наблюдениями.
Глава Минтруда России добавил, что пенсионная реформа, которая только завершается, в новых регионах продлится до конца 2032 года. Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это молодые люди в возрасте 18–27 лет.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Индексация затронет почти 4,3 человек.
