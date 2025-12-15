Минпросвещения: 63% девятиклассников в России выбрали ПТУ и колледжи

В текущем году колледжи и техникумы выбрали 63% российских девятиклассников. Из 4 млн заявлений были зачислены 1,3 млн абитуриентов, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Согласно окончательным данным приемной кампании, в 2025 году в колледжах и техникумах выделено 850,8 тыс. бюджетных мест, что на 68 тыс. больше, чем в прошлом году. На платной основе обучаются 37% учащихся.

На сегодняшний день в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) обучается 3,9 млн студентов. Это рекордный показатель за последние 50 лет.

Наибольшее число абитуриентов поступили на такие специальности как «Сестринское дело», «Информационные системы и программирование», «Лечебное дело», «Туризм и гостеприимство», «Сварщик», «Преподавание в начальных классах», «Повар, кондитер», «Фармация», «Операционная деятельность в логистике», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и др.

Ранее в Госдуме предложили отправлять на отработку по распределению студентов-бюджетников по большинству специальностей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.