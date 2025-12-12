В РФ студентов-бюджетников могут отправить на отработку по распределению

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что обязательная отработка бюджетного обучения в вузах по большинству специальностей может быть реальной в РФ, так как подобная практика была распространена в СССР, сообщает «Абзац» .

Он отметил, что в ближайшее время комитет ГД по просвещению планирует рассмотреть инициативу об обязательной отработке для выпускников педвузов.

«Отработку бюджетного обучения обсуждают давно. Эта мера, само собой, напрашивающаяся. Но вводят ее крайне неохотно», — сказал парламентарий.

По его словам, так происходит из-за опасения, что на специальность, где необходимо отрабатывать обучение, не захотят идти абитуриенты. Также современные представления об экономике требуют, чтобы оплачивалось все, а если кому-то дается бесплатно, то это только благотворительность и отработки не требует.

«Мне это представление кажется преувеличенным», — добавил Вассерман.

Как уточнил собеседник, обязательные отработки по специальностям не будут приняты в ближайшее время в стране, но отдельные инициативы могут обсуждаться и сегодня.

Депутат подчеркнул, что ему данная идея представляется достаточно разумной и заслуживающей рассмотрения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.