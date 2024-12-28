Минобрнауки опубликовало минимальные баллы ЕГЭ

Новые баллы по ЕГЭ почти не изменились за год

Минобрнауки РФ издало документ о минимальных баллах ЕГЭ для поступления на 2025/26 учебный год в вузы, сообщает ТАСС .

Почти по всем предметам в ведомстве баллы сохранили на уровне 2024/25 учебного года.

По русскому языку, математике, литературе, географии нужно набрать 40 баллов; физике, биологии, химии — 39. Минимум знаний по обществознанию оценивается в 45 баллов, истории — 36, информатике — 44, иностранному языку — 30.

По математике и истории количество баллов выросло на один пункт, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российское образование вошло в десятку лучших в мире.