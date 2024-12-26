Подведены итоги национальных проектов «Образование»

Россия оказалась в десятке ведущих стран по качеству общего образования, в пятерке — по результатам международных олимпиад школьников: все участники сборных команд нашей страны завоевали в 2024 году медали — 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовые. В 2024 года во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 7 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Несмотря на ковидные ограничения, которые были пройдены, качество образования не понизилось, а по некоторым предметам даже улучшилось, средний балл ЕГЭ в 2024 году составил — 66 баллов, в 2015 — 59,9 балла. Растет средний балл ЕГЭ по естественно-научным предметам. Динамика интегрированного среднего балла ЕГЭ по естественно-научным предметам (математика, физика, химия, биология): 2019 г. — 55,4 балла, 2024 г. — 60,9 баллов. Динамика интегрированной доли высокобалльников (81+ баллов) ЕГЭ по естественно-научным предметам: 2019 г. — 7,7%, 2024 г. — 17,7%. Сократилась доля неуспевающих школьников почти в 2 раза (с 25% до 15% за 5 лет).

Педагогическое образование стало вторым по популярности у абитуриентов после информационных технологий. С 2020 года почти 1,2 млн педагогов и управленцев общего, дополнительного и профессионального образования прошли повышение квалификации. Из них 334 тысячи человек — в 2024 году.

Сократилась бюрократическая нагрузка на учителей. С 1 марта 2025 года вступит в силу закон, запрещающий запрашивать другим ведомствам дополнительные отчеты у педагогов дошкольного образования и колледжей, по аналогии с учителями. С 1 марта педагогическим работникам образовательных организаций из населенных пунктов с менее 100 тыс. человек выплаты за классное руководство увеличены до 10 тысяч рублей. За классное руководство в двух и более классах или учебных группах — выплаты в двойном размере.

С 2019 г. построено 1 482 школы (из низ коррекционных — 9), 1 685 детских садов. Отремонтировано 4 635 зданий школ.В 2024 году введено 114 школ, 9 детских садов. До конца 2024 г. будут введены более 80 школ. С 2025 года программа капремонта будет распространяться на детские сады и колледжи. 900 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обновили материально-техническую базу, из них 124 школы — в 2024 году. Создано 464 детских технопарка «Кванториум», в том числе 329 на базе школ, из них 184 школьных «Кванториума» — в 2024 году.

Современная система СПО — это 3,5 тысячи организаций, 3,7 млн студентов и более 200 тысяч педагогов. 62,5% девятиклассников выбирают рабочие профессии. Каждую неделю в школах по четвергам проходят внеурочные профориентационные занятия «Россия — мои горизонты», где школьники 6-11 классов знакомятся с перспективными востребованными профессиями и достижениями России в экономике. Всего профориентационными мероприятиями в текущем учебном году охвачено более 8,5 млн ребят. Созданы два федеральных Технопарка — в Калуге и в 2024 году – Нижнем Новгороде. В 2024 году модернизированы 370 колледжей, создано более 8,4 тысяч современных лабораторий и мастерских, оснащенных на 75% отечественным оборудованием, 2 000 предприятий-партнеров вложили в модернизацию колледжей более 6 млрд рублей. Сейчас 370 кластеров «Профессионалитета» по 24 отраслям экономики открыты в 79 регионах России, в них обучается более 1,5 млн студентов.