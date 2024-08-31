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Минобороны: за время вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 8,2 тыс бойцов

За все время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 8200 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также противник лишился 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 БТР, 521 боевую бронированную машину, 56 орудий артиллерии, 242 автомобиля, 16 установок РСЗО, в том числе американских РСЗО HIMARS и MLRS.

В числе потерь ВСУ также пять ЗРК, 12 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники, в том числе установка разминирования УР-77.

Ранее африканская ЧВК «Медведь» заявила о возвращении в Россию из Буркина-Фасо. Около 100 человек готовы дать бой украинской армии в Курской области.