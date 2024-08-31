ЧВК из Африки вступят в бой с ВСУ в Курской области

Африканская ЧВК «Медведь» заявила о возвращении в Россию из Буркина-Фасо. Около 100 человек готовы дать бой украинской армии в Курской области, сообщает РБК со ссылкой на издание Le Monde.

Командир ЧВК «Медведь» Виктор Ермолаев заявил, что бойцы не могут сидеть на месте, когда враг приходит в Россию. В таком случае они забывают о внутренних проблемах и объединяются против врага.

Всего в Буркина-Фасо находились 200–300 бойцов вооруженного формирования. При этом в конце августа в социальных сетях ЧВК «Медведь» появились сообщения о выполнении всех задач и возвращении в Крым.

Бойцы военной компании называют себя 81-й отдельной бригадой спецназначения. Формирование появилось в прошлом году и сначала состояло из ветеранов спецназа, но вскоре превратилась в «бригадную структуру» с вооружением от Минобороны.

Ранее ЧВК «Вагнер» выпустила заявление о том, что ее сотрудники не принимают участие в специальной военной операции на Украине. Если последует изменение ситуации, то об этом будет объявлено дополнительно.