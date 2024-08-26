ЧВК «Вагнер» выпустила официальное заявление о СВО на Украине

ЧВК «Вагнер» выпустила заявление о том, что ее сотрудники не принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«На сегодняшний день сотрудники ЧВК „Вагнер“ работают только на „Черном Континенте“ и в Белоруссии. Подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах Министерства обороны России, ни где-либо еще», — говорится в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В ЧВК уточнили, что на текущий момент бойцы не принимают участия в проведении специальной военной операции. Если последует изменение ситуации, то об этом будет объявлено дополнительно.