Минобороны Румынии: российские беспилотники не наносили удар по стране

В министерстве обороны Румынии прокомментировали информацию из Сети о том, что Россия «атаковала» страну беспилотниками, сообщает ТАСС .

Силовики европейской страны опровергли слухи, которые распространяются в соцсетях. Также в минобороны назвали неправдой и информацию о том, что румынские системы противовоздушной обороны стреляли по запущенным Россией БПЛА.

Там добавили, что РФ наносила атаку только по украинскому порту в Дунае. Румыния под удар не попала и беспилотники, летящие в сторону Украины, сбить не пыталась.

Ранее временного поверенного в делах России в Румынии Елену Копнину вызвали в МИД страны после падения дрона. Это произошло после того, как местные жители нашли обломки в провинции Тулча.