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Минобороны: российское ПВО сбило два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях

Украинские войска вновь попытались атаковать объекты на приграничной территории России. Об этом сообщает Минобороны .

За ночь российские системы противовоздушной обороны сбили два дрона противника. Один ликвидирован в небе Белгородской области.

Второй дрон уничтожили на курском направлении. Беспилотники противника не повредили инфраструктурные объекты на территории регионов.

Ранее четыре украинских беспилотника сбили над Россией за ночь. Атака совершалась на приграничные регионы РФ.