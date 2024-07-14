Минобороны РФ: Урожайное в ДНР полностью освобождено

сегодня в 13:37

Населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль российских сил, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сейчас подразделения группировки войск «Восток» ведут там зачистку и разминирование.

Ранее бойцы ВС РФ водрузили триколор на здание администрации Урожайного. В селе шли тяжелые кровопролитные бои.

Кроме того, бойцы группировки за сутки поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны противника у Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки в ДНР.

Также ВС РФ отразили 2 контратаки украинских штурмовиков из 123-й бригады теробороны.

Украинская сторона потеряла до 155 солдат, 4 автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М777, пять 155-мм гаубиц FH-70 и 152-мм орудие Д-20.