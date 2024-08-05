Минобороны РФ признали потерпевшей стороной по делу о хищениях в парке «Патриот»

В рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование подмосковного парка «Патриот», потерпевшей стороной признали министерство обороны России, сообщает ТАСС .

Чтобы погасить ущерб, на активы задержанных фигурантов, директора парка Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова, были наложены обеспечительные меры. Также этому подверглись счета юридически связанных с ними организаций.

Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками обвиняются в хищениях 40 млн рублей, выделенных на обеспечение деятельности парка «Патриот». Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее оба фигуранта дела были задержаны. Известно, что Ахмедова арестовали до 21 сентября.