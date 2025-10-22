Минобороны РФ объяснило разницу между резервистами и действующими контрактниками

В законе о воинской обязанности и военной службе указано, что резервисты — это граждане, которые заключили контракт с Минобороны России и находятся в запасе. Они отличаются от контрактников тем, что ведут обычную гражданскую жизнь и осуществляют трудовую деятельностью по основному месту работы.

Такие лица ранее служили в ВС РФ или силовых структурах и заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Они не являются военнослужащими и обладают правами всех гражданских лиц.

В ходе брифинга Цимлянский рассказал о новом законопроекте, который позволяет отправить резервистов на специальные сборы для защиты объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, так как в последнее время возросла угроза их поражения со стороны ВСУ.

Данный документ не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу. Законопроект направлен исключительно на резервистов.

22 октября украинские силы атаковали РФ 13 беспилотниками за четыре часа. Это произошло в период с 07:00 до 11:00.

