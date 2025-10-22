сегодня в 12:33

Минобороны: ВСУ атаковали РФ 13 беспилотниками за четыре часа

Утром 22 октября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников украинского производства. Противник атаковал российские регионы в период с 07:00 до 11:00, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Большая часть дронов была перехвачена над Дагестаном — там уничтожили восемь летательных аппаратов.

Еще три беспилотника ликвидировали над Черным морем, и два БПЛА сбили в воздушном пространстве Крыма.

Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ авиарейс из Москвы в Махачкалу задержали более чем на пять часов. Предварительно известно, что вылет перенесли из-за обстрелов со стороны киевского режима.

