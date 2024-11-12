Минобороны РФ начало тестировать новый сайт
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У российского министерства обороны появилась новая перспективная версия сайта. Началось ее тестирование, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
В новой версии сайта заработают информационные сервисы. Тестирование будет проводиться несколько месяцев с учетом пользовательского опыта.
На сайте удобная навигация, структура. Им можно пользоваться на компьютерах, телефонах и планшетах. Улучшена информационная защита сайта.
На платформе будут личные кабинеты для военнослужащих и граждан. Там можно получить информацию, отправить обращения. Также на сайте появится возможность авторизовываться через «Госуслуги».
Ранее в Ростелекоме исключили утечку данных из реестра электронных повесток. Ресурс достаточно защищен.