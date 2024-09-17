Минобороны может заморозить контракт с бизнесменом Алексеем Блиновским

Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг «Королевы марафонов» Елены, в течение нескольких дней приедет в Москву. Там его опросят следователи на предмет законности подписания договора с Минобороны РФ об участии в СВО, сообщает SHOT .

В деле Блиновский считается потерпевшим. Договор, который предприниматель подписал с министерством обороны для участия в спецоперации, могут приостановить по итогам расследования. Это произойдет, если выяснится, что контракт подписан из-за мошеннических действий при посредничестве адвоката Эльмана Пашаева.

Законность подписания договора Блиновского с министерством обороны об участии в спецоперации сотрудники правоохранительных органов начали проверять еще в апреле 2024 года. По информации СМИ, Пашаев мог предложить Алексею поехать служить в зону СВО. Он говорил, что это первый шаг к выпуску «Королевы марафонов» из СИЗО.

После этого Пашаев, предположительно, должен был полностью освободить семью от уголовной ответственности, наступившей в связи с уклонением от уплаты налогов. Но за это нужно было заплатить крупную сумму денег.

В результате Алексей Блиновский лично встретился с Пашаевым в Москве. Там предприниматель передал адвокату 45 млн рублей наличными. Часть суммы была в долларах.

Ранее сообщалось, что Пашаева могли задержать из-за отмывания денег. По информации СМИ, адвокат продавал российским бойцам беспилотники, а оплату принимал в качестве благотворительных взносов в фонд. Налоги с этих сумм, предположительно, не платились.