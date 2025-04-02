Минобороны хочет призвать на службу в весенний призыв 7,5 тысяч человек в Москве

В столице стартовал весенний призыв. Минобороны РФ хочет призвать на воинскую службу порядка 7,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В столице работает Единый пункт призыва. С помощью него ускоряется и упрощается решение многих вопросов, связанных с военной службой.

В пункте нет очередей, они электронные. Логистика построена по образцу многофункциональных центров. Гости следуют по индивидуальным маршрутам.

Военный комиссар города Москвы Максим Локтев отметил, что в пункте создали комфортные условия для призывников. Здесь работают подготовленные специалисты. Все процедуры можно пройти за пару часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. С апреля по июль 2025 года планируется призвать 160 тыс. граждан для прохождения срочной военной службы.