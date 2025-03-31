Минобороны: электронные повестки будут использоваться во время весеннего призыва

Весеннюю призывную кампанию в России проведут с применением государственной информационной системы. Призывникам будут направлять электронные повестки в личный кабинет на «Госуслугах», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Москве повестки будут направлять в личный кабинет на mos.ru. При этом оповещать призывников о явке военкомат будут также с помощью бумажных повесток — их будут рассылать по месту жительства или вручать лично.

Большинство призывников отправятся в учебные соединения и воинские части для прохождения обучения, а через пять месяцев — в войска. Их обеспечат всем необходимым довольствием.

Кроме того, продолжается набор в научные и научно-производственные подразделения. Уже работают 17 научных рот и 1 научный взвод.

По всем вопросам о призыве можно будет обращаться по телефонам: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. Телефонная линия начнет действовать с 10 апреля.

В России с апреля по июль 2025 года проводится весенняя призывная кампания. Для прохождения срочной военной службы планируется призвать 160 тыс. граждан.