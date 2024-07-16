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Минобороны: бойцы ВС РФ получат за первые сбитые истребители F-16 по 15 млн рублей

Бойцам российской армии, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16 в зоне СВО, выплатят по 15 млн рублей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Центр» ранее получили деньги за уничтожение танков НАТО на авдеевском направлении.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — уточнил директор компании «ФОРЭС» Илья Потанин.

По словам директора, компания уже осуществила седьмую выплату. Российские военные уничтожили около 17 танков Abrams и Leopard, за каждую единицу военным выплатили по 500 тыс. рублей.

Ранее средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами.