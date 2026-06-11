Прокуратура Турции запросила до 10 лет для 27 моделей OnlyFans
Прокуратура Турции потребовала до десяти лет тюрьмы для 27 местных моделей OnlyFans. Их обвиняют в распространении запрещенного контента и отмывании доходов, сообщает «Царьград».
Издание Hürriyet пишет, что фигурантов дела называют турецкими «звездами» платформы для взрослых. Прокуратура инкриминирует им пособничество в распространении порнографических материалов и легализацию средств, полученных преступным путем.
Часть подозреваемых признала публикацию контента и получение дохода. При этом они заявили, что платили налоги с этих заработков. Остальные отрицают использование ресурса.
Газета уточняет, что еще пять активных участниц платформы находятся за пределами Турции. Их объявили в розыск.
Турецкие правоохранители задержали ряд «звезд» OnlyFans в феврале. Доступ к платформе в стране запрещен с июня 2023 года по решению суда.
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