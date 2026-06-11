Китайский писатель Мо Янь рассказал, почему часто приезжает в Россию

Китайский писатель и нобелевский лауреат Мо Янь приехал в Россию в четвертый раз. Он рассказал о поездке в Вешенскую, спектакле в Александринском театре и новом рассказе из 80 иероглифов, сообщает «Царьград» .

Пресс-конференция 71-летнего Мо Яня прошла в издательстве «Эксмо». В этот визит писатель сначала посетил Санкт-Петербург, где в Александринском театре показали спектакль по его роману «Устал рождаться и умирать».

Затем он отправился в станицу Вешенскую Ростовской области, где жил Михаил Шолохов. Мо Янь называл его своим литературным кумиром; писателя принимал внук классика Александр Шолохов. После этого лауреат Нобелевской премии приехал в Москву.

Мо Янь сообщил, что с детства читал русскую и советскую классику: Горького, Толстого, Достоевского, Чехова и «Как закалялась сталь». Ранее он уже бывал в Сибири, на Дальнем Востоке, на Сахалине, в Ясной Поляне и на Московской международной книжной ярмарке.

Писатель также рассказал, что до сих пор пишет от руки. По его словам, набирать китайский текст на компьютере неудобно: сначала появляется набор иероглифов, из которого нужно выбирать нужный.

Мо Янь добавил, что экспериментирует с малой прозой и написал рассказ из 80 иероглифов. На вопрос о поездке по Волге он ответил, что хотел бы сделать это во время следующего визита.

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