Эксперты назвали самые неудачные приложения Microsoft для Windows

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Эксперты перечислили приложения Microsoft для Windows, которые считают провальными из-за плохой оптимизации, высокого расхода ресурсов и ограничений, сообщает «Царьград» .

Издание XDA включило в антирейтинг сервисы Microsoft, которыми пользуются миллионы владельцев Windows.

Первым в списке оказалось приложение «Погода». Журналист Танвир Сингх отметил, что в фоновом режиме оно потребляет около 650 мегабайт оперативной памяти, хотя выполняет простую задачу.

Почтовый клиент Outlook также раскритиковали за высокий расход ресурсов. Из-за этого компьютеры на Windows могут тормозить и зависать.

Видеоредактор Clipchamp, заменивший Windows Movie Maker, эксперты назвали неудобным без интернета: без подключения он теряет большую часть функций.

«365 способов заставить клиента заплатить», — так эксперты описали пакет офисных сервисов Microsoft 365.

Они указали, что это выглядит особенно неудачно на фоне macOS, где аналогичный софт распространяется бесплатно.

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