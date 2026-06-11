Китайские ученые нашли кладбище китов у берегов Австралии

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Батискаф «Фэньдоучжэ» обнаружил останки китов на глубине до 7000 метров

Китайские ученые обнаружили в Индийском океане гигантское кладбище китов. В районе могут находиться более 10 миллионов останков, сообщает «Царьград» .

Журнал Nature написал, что глубоководный батискаф «Фэньдоучжэ» нашел некрополь китов у юго-западного побережья Австралии. Он тянется на 1200 километров по морскому дну.

Кладбище расположено в зоне разлома Дайамантина на глубине от 4600 до 7000 метров. Специалисты зарегистрировали 476 ископаемых китообразных.

Масштабы находки указывают, что в этом районе может быть свыше 10 миллионов останков. Изотопный анализ показал, что возраст некоторых скелетов достигает 5,3 миллиона лет.

Профессор Китайской академии наук Пэн Сяотун и его команда считают, что накоплению туш способствовали рельеф дна и высокая концентрация кормовой базы. Находка поможет изучить роль китообразных в углеродном цикле и развитие глубоководных экосистем.

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