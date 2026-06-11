Ученые доказали, что любители спортивных трансляций чаще довольны жизнью
Британские ученые выяснили: любители спортивных трансляций чаще довольны жизнью и лучше оценивают психологическое самочувствие, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Science Alert.
Специалисты указали, что время, проведенное перед экраном, не всегда несет исключительно негативные последствия. Приводится пример исследования, которое показало, что люди, являющиеся поклонниками спортивных трансляций, в целом чувствуют себя счастливее, по сравнению с теми, кто не проявляет интереса к просмотру матчей. Одна из предполагаемых причин этого явления, по мнению исследователей, заключается в чувстве общности, возникающем в процессе просмотра соревнований.
Кроме того, эксперты изучили информацию о благополучии 7209 британцев в возрасте от 16 до 85 лет. Анализ выявил, что респонденты, посетившие хотя бы одно спортивное событие в течение года, демонстрировали более высокую степень удовлетворенности жизнью, чем те, кто этого не делал. Дополнительные исследования также указывают на снижение симптомов депрессии у лиц, которые регулярно, хотя бы раз в год, посещают спортивные мероприятия лично.
Тем не менее, авторы работы акцентируют внимание на том, что полученные данные не устанавливают однозначной причинно-следственной связи между просмотром спорта и позитивными изменениями в психическом состоянии. По их мнению, наблюдаемая зависимость может быть обусловлена и иными факторами, такими как финансовое благосостояние или наличие широкого круга общения.
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