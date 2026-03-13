Минюст признал правнучку Никиты Хрущева иноагентом

Министерство юстиции РФ внесла профессора международных отношений и правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину Львовну Хрущеву* в список иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

Также перечень пополнили экономист Екатерина Журавская*, активист Алексей Нестеренко*, журналист Сергей Резник* и публицист Вадим Штепа*.

Все признанные иноагентами обвинялись в распространении ложной информации о российских властях и участии в создании или распространении контента, связанного с другими иноагентами. За исключением Резника*, они выражали несогласие с проведением спецоперации.

Кроме того, Минюст удалил из реестра благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь» в связи с его ликвидацией.

Ранее стало известно, что 26-летнего актера Семена Трескунова* могут посадить в колонию за нарушение деятельности иноагента. В отношении артиста хотят возбудить уголовное дело.

*признаны иностранными агентами в России.

