Актера Трескунова* могут посадить в колонию за нарушение деятельности иноагента

Против актера Семена Трескунова* хотят возбудить уголовное дело. 26-летнего артиста два раза за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ведения деятельности иноагента по части 2, 4 статьи 19.34 КоАП России, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

С ноября 2025 года по настоящее время, будучи вне РФ, актер публиковал сообщения и иной контент в одной из соцсетей без пометки о своем статусе.

Материалы прокурорской проверки отправили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании актера по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России («Уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством РФ об иноагентах»).

За результатами будет следить надзорное ведомство. Актер стал иноагентом в марте 2024 года.

*Семен Трескунов признан иностранным агентом в России.

