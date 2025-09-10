Министр Сергей Двойных посетил комплекс ЗАО «Куликово»

В ходе рабочего визита в ЗАО «Куликово» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных ознакомился с работой предприятия, оценил ход уборочных работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Дополнительно внимание уделили программе модернизации мелиоративных систем, реализованной в 2017–2024 годах. За этот период было разработано 9 проектов на общей площади 2 177,55 га, включая укладку 740,3 га пластмассового дренажа с использованием техники с лазерным наведением. В рамках проектов проведена полная модернизация инфраструктуры: замена поливной техники на современные дождевальные машины, демонтаж устаревших сооружений, восстановление открытых каналов и планировочные работы.

«Реализованные проекты способствуют сохранению земельных ресурсов Яхромской поймы. В 70-е ее называли „огородом Москвы“. Четыре совхоза, работавшие на этой территории, закрывали половину потребности столицы в овощах. Мы планируем сохранить и приумножить уже имеющиеся плодородные земли и помочь предприятиям, которые выращивают овощи, реализовывать свои проекты. В 2024 году выделили предприятию государственную поддержку в размере 32 миллиона рублей на производство картофеля, овощей открытого грунта и мелиоративные мероприятия. Также руководство хозяйства представили планы по строительству современного овощехранилища мощностью 5 тысяч тонн с объемом инвестиций 512 миллионов рублей», — отметил министр Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что общий валовый сбор зерновых культур, картофеля и овощей открытого грунта за 2024 год, на предприятии составил 47 тысяч тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.