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Минфин не поддержал идею о льготной ипотеке для участников СВО

Минфин не поддержал предложение о введении льготной ипотечной программы для участников спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ заместителя министра финансов Ивана Чебескова.

Как отмечается в документе, действующие льготные ипотечные программы («Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ», «ИТ-ипотека») привели к дисбалансам на рынке ипотеки.

Также в Минфине подчеркнули, что льготная ипотека превратилась в массовых продукт, а не меру адресной поддержки из-за постоянного продления и расширения условий льготных ипотечных программ, распространения их на все больший круг лиц и объектов жилищного строительства.

Ранее в Госдуме разработали концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%.

Ранее сообщалось, что согласно новому закону о списании долгов, участникам специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге было закрыто 30 исполнительных производств, касающихся 12 военнослужащих, чьи неуплаченные кредиты составили почти 2,5 миллиона рублей.